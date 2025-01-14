Власти Испании предложили ввести 100%-ный налог на недвижимость для покупателей-иностранцев

Испанское правительство предложило ввести 100%-ный налог на покупку недвижимости гражданами стран, не входящих в ЕС, чтобы снизить цены на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Премьер-министр Педро Санчес представил эту инициативу как часть комплекса мер, направленных на борьбу с жилищным кризисом, вызвавшим массовое недовольство среди испанцев.

Цены на жилье в стране стали недоступны для многих. За последние десять лет они выросли на 48%, что значительно опережает рост доходов.

Санчес подчеркнул необходимость противодействовать социальному расслоению, предупреждая о риске превращения общества в разделенное на богатых землевладельцев и бедных арендаторов.