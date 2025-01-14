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Власти Испании предложили ввести 100%-ный налог на недвижимость для покупателей-иностранцев

Опубликовано:

Валенсия, Испания
Валенсия, Испания. Фото: Roberto Machado Noa/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Испанское правительство предложило ввести 100%-ный налог на покупку недвижимости гражданами стран, не входящих в ЕС, чтобы снизить цены на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Премьер-министр Педро Санчес представил эту инициативу как часть комплекса мер, направленных на борьбу с жилищным кризисом, вызвавшим массовое недовольство среди испанцев.

Цены на жилье в стране стали недоступны для многих. За последние десять лет они выросли на 48%, что значительно опережает рост доходов.

Санчес подчеркнул необходимость противодействовать социальному расслоению, предупреждая о риске превращения общества в разделенное на богатых землевладельцев и бедных арендаторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211402-vlasti-ispanii-predlozhili-vvesti-100-nyy-nalog-na-nedvizhimost-dlya-pokupateley-inostrancev/

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