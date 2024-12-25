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Эксперты: Рынок игрушек будет меняться благодаря искусственному интеллекту

Опубликовано:

Детские игрушки в коробке
Ребенок с игрушками. Иллюстративное фото: yavdat / Getty Images

Рынок игрушек становится все более разнообразным благодаря активному внедрению искусственного интеллекта в процесс разработки, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Индустрия игрушек — крупный бизнес, ежегодно продающий около трех миллиардов единиц игрушек и приносящий 41 млрд долларов дохода. С ростом популярности онлайн-шопинга игрушки также переходят в цифровую сферу. По словам экспертов, по мере изменений в детских играх игрушки на базе ИИ набирают популярность.

"Искусственный интеллект быстро проникает в индустрию игрушек", — отметил Джеймс Зан, главный редактор отраслевого издания The Toy Book.

Зан прогнозирует, что предновогодний сезон 2024 года станет сочетанием высокотехнологичных новинок и ностальгии. В условиях инноваций, изменяющегося поведения покупателей и влияния поп-культуры на рынке появятся новые игры, а дети будут ждать под елкой совсем другие подарки, чем в прошлом.

Например, одной из популярных новинок 2024 года стал плюшевый медведь Poe the AI Story Bear, способный рассказывать сказки.

"Дети не просто играют с этими игрушками, они сотрудничают с ними», — добавил Бобби Мейкснер, старший директор по отраслевым решениям на платформе UserTesting.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2204657-eksperty-rynok-igrushek-budet-menyatsya-blagodarya-iskusstvennomu-intellektu/

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