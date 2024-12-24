Поколение "нэйцзюань": что означает новое модное понятие, зародившееся в Китае

Понятие "нэйцзюань", отражающее сочетание конкурентоспособности и безнадежности на фоне замедления экономики, набирает популярность в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В китайском интернете нынешние проблемы страны — замедление экономического роста, падение рождаемости, слабая система социальной защиты и растущая международная изоляция — часто описываются с помощью модных выражений.

Одним из таких терминов является tangping ("лежать плашмя"), который характеризует китайскую молодежь, отказывающуюся от карьерной гонки и суеты, несмотря на экономическое давление. Другое популярное слово — runxue, описывающее "философию бега", или стремление эмигрировать.

За последние месяцы в лексиконе появилось еще одно слово — neijuan ("инволюция"). Этот термин из социологии описывает общество, которое не может развиваться, несмотря на все усилия. В отношении человека это означает ощущение, что как бы он ни старался, прогресса достичь невозможно.

В Китае термин приобрел новое значение, описывая убывающую доходность в экономике страны. Символы "нэй" и "цзюань" переводятся как "скатывание вовнутрь".

В декабре на Центральной экономической рабочей конференции, определяющей национальную экономическую повестку, экономические лидеры Китая пообещали исправить "инволюционную" конкуренцию, говорится в отчете о закрытом заседании.