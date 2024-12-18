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Канадские власти направят 900 млн долларов на поддержку пограничных служб

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Флаг Канады на флагштоке
Флаг Канады. Иллюстративное фото: P A Thompson / Getty Images

Канада направит 900 млн долларов на поддержку пограничных служб в ответ на введение высоких тарифов на импорт в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Администрация премьер-министра Канады Джастина Трюдо намерена выделить 1,3 млрд канадских долларов (900 млн долларов США) в течение следующих шести лет для покупки служебных собак, беспилотников, вертолетов, мобильных наблюдательных вышек и найма сотен новых сотрудников.

Сейчас Канада ежегодно тратит около 2,2 млрд канадских долларов на охрану и управление границами, согласно последним бюджетным документам.

Планы президента США Дональда Трампа ввести 25%-ный тариф на импорт, если страны-партнеры не примут меры по ограничению нелегальной миграции и оборота запрещенных препаратов, могут спровоцировать рецессию в Канаде, считают экономисты.

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что дополнительные вложения направлены на усиление безопасности границ, включая меры по борьбе с производством фентанила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2201678-kanadskie-vlasti-napravyat-900-mln-dollarov-na-podderzhku-pogranichnyh-sluzhb/

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