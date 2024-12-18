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Цены на какао достигли нового рекордного уровня

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Черный шоколад и какао
Кусочки черного шоколада. Иллюстративное фото: Freepik

Цены на какао достигли нового рекордного уровня на фоне опасений по поводу неблагоприятной погоды и перебоев в поставках из Западной Африки, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Какао, ключевой ингредиент для производства шоколада, подорожал в этом году, достигнув отметки 11 864 долларов за метрическую тонну. Аналитики заявили, что нестабильная ситуация на рынке будет сохраняться.

Основной причиной роста цен стали неблагоприятные погодные условия в Западной Африке, на этот регион приходится 75% производства какао. Осадки угрожают нарушить цепочки поставок, что усугубляет напряженность на рынке.

Эксперты из банка ING прогнозируют, что сохраняющаяся неопределенность с погодой и ситуация на рынках какао и кофе приведут к колебанию цен, которое будет наблюдаться в течение всего следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2201673-ceny-na-kakao-dostigli-novogo-rekordnogo-urovnya/

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