Meta вложила миллион долларов в инаугурационную кампанию Дональда Трампа

Компания Meta вложила миллион долларов в инаугурационную кампанию избранного президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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По мнению журналистов, этот шаг отражает стремление гендиректора Meta Марка Цукерберга укрепить отношения с будущей администрацией.

Официальных заявлений о причинах такого решения представители Meta не сделали. Однако известно, что незадолго до пожертвования Цукерберг лично встречался с Трампом, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кроме того, сообщается о его совместном обеде с Марко Рубио, рассматриваемым Трампом на пост госсекретаря.

Пожертвования в инаугурационные комитеты традиционно не имеют установленных ограничений по сумме, что делает их популярным инструментом для предприятий и частных лиц, стремящихся наладить отношения с новой администрацией. Доноры, вносящие от одного миллиона долларов, могут рассчитывать на первоклассные привилегии от команды Трампа, организующей инаугурацию.