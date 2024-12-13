Европейский центробанк утвердил четвертое за год снижение процентной ставки

Европейский центробанк утвердил четвертое снижение процентной ставки за год, одновременно скорректировав прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Ключевая ставка была снижена до 3%, тогда как депозитная ставка, которую удерживали на уровне 4% с сентября 2023 года, начала снижаться в рамках цикла смягчения, стартовавшего в июне 2024 года.

"Процесс дезинфляции идет по плану", — говорится в заявлении регулятора.

Согласно новым прогнозам сотрудников ЕЦБ, инфляция в 2024 году ожидается на уровне 2,4% вместо ранее прогнозируемых 2,5%, а на 2025 год — 2,1% вместо 2,2%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что риски для экономического роста остаются. Среди факторов она отметила возможное усиление глобальной торговой напряженности и снижение уровня уверенности среди потребителей и бизнеса.

Особую неопределенность в прогнозы на 2025 год вносит вероятность выполнения Дональдом Трампом обещаний о введении высоких тарифов на импорт в США, что может серьезно отразиться на европейской экономике.