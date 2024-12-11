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Цены на кофе выросли до самого высокого уровня за всю историю наблюдений

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Жареные кофейные зерна и темпер для кофе
Жареные кофейные зерна. Иллюстративное фото: Freepik

Цена на кофейные зерна на международных торговых выросла до самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Цены на зерна арабики, составляющие основную часть мирового производства, превысили 3,44 долларов за фунт (около 0,45 кг), что представляет собой рост более чем на 80% с начала года.

Зерна робусты также подорожали, достигнув нового рекорда в сентябре. Стремительный рост цен объясняется ожиданиями неурожая: крупнейшие мировые производители кофе, Бразилия и Вьетнам, столкнулись с неблагоприятными погодными условиями.

На фоне растущей популярности кофейных напитков по всему миру потребители, вероятно, ощутят удорожание любимого утреннего напитка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2198844-ceny-na-kofe-vyrosli-do-samogo-vysokogo-urovnya-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy/

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