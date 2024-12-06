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Илон Маск назван самым крупным политическим спонсором США

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Apu Gomes/Getty Images

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потратил рекордные 247 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа, что сделало его самым щедрым политическим спонсором США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным аналитической организации OpenSecrets, занимающейся отслеживанием политических пожертвований, общая сумма политических вкладов Маска в 2024 году достигла 274 млн долларов.

Эта цифра значительно превышает пожертвования других крупных доноров, включая Тимоти Меллона, который пожертвовал 197 млн долларов в поддержку республиканцев.

Большая часть средств Маска была направлена на президентскую гонку. Он выделил 238,5 млн долларов политическому комитету America PAC, созданному по его инициативе. Кроме того, в последние недели предвыборной кампании предприниматель добавил еще 75 млн долларов. Эта информация подтверждается отчетами, поданными в Федеральную избирательную комиссию.

Роль Маска в финансировании избирательной кампании Трампа, а также значительный разрыв между его пожертвованиями и вкладами других крупных доноров, подчеркивают его влияние не только в технологической, но и в политической сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2197094-ilon-mask-nazvan-samym-krupnym-politicheskim-sponsorom-ssha/

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