Экономика Китая стабилизируется после значительного спада

Экономика Китая демонстрирует признаки стабилизации после значительного спада, зафиксированного в предыдущие месяцы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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На фоне мер стимулирования экономики, предпринятых Пекином, розничные продажи в октябре показали самый быстрый рост за последние восемь месяцев. Они выросли на 4,8% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы в обзоре Bloomberg. Промышленное производство также увеличилось, но на 5,3%, что оказалось ниже ожиданий.

Рост потребительских расходов указывает на улучшение в секторах, пострадавших от низкого спроса и замедления роста. Политика Пекина, ориентированная на производство, также оказала поддержку, хотя правительство стремится усилить потребление. Экономист Рэймонд Йенг отметил, что власти готовы поддерживать потребление, даже если это потребует временного снижения производственной активности.

Данные Национального бюро статистики демонстрируют результаты масштабных мер стимулирования, принятых Китаем после пандемии, чтобы достичь целевого роста экономики на уровне 5% в год.