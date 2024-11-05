Забастовка докеров остановила работу торговых портов в Канаде

Работа ключевых портов на западном побережье Канады, включая крупнейший контейнерный порт в Ванкувере и порт Принс-Руперт, была остановлена в понедельник из-за забастовки трудящихся, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Международный профсоюз судоходных и доковых бригадиров начал забастовку в понедельник утром. По данным Торговой палаты Ванкувера, через порты Западного побережья ежедневно проходят товары на сумму 800 млн долларов.

Примерно 20% товаров в США поступает в канадские порты Ванкувер и Принс-Руперт, где начались забастовки после того, как руководство профсоюза и представители отрасли не смогли прийти к соглашению. Контракт портов с профсоюзом истек 31 марта 2023 года, при этом 96% членов профсоюза проголосовали за забастовку в сентябре.

По словам Джены Санторо, старшего менеджера в Everstream Analytics, любые сбои в работе порта в Ванкувере окажут значительное влияние на импорт товаров для американского рынка.

"Ванкувер является важнейшей точкой входа для скоропортящихся продуктов питания, таких как молочные продукты, овощи и морепродукты, а также для промышленных товаров. Например, автомобильных запчастей", — отмечает Санторо.