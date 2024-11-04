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Атырауский НПЗ вернулся к штатному режиму работы

Опубликовано:

АНПЗ
АНПЗ. Фото: facebook.com/anpzkz

После завершения планово-предупредительных работ Атырауский нефтеперерабатывающий завод вышел на штатный технологический режим, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"На сегодняшний день в штатном режиме работают основные производственные установки. Суточная переработка нефти составляет 14 380 тонн. C начала ноября текущего года переработано 43 800 тонн сырья.

В период работ на установке замедленного коксования (УЗК) выявлены дополнительные работы, которые на сегодняшний день устраняются. Запуск установки запланирован на ближайшее время", - говорится в сообщении АНПЗ на официальном сайте.

Отмечается, что отгрузка нефтепродуктов проводится в соответствии с утвержденным планом министерства энергетики.

"Задержки в отгрузке топлива нет, завод работает в штатном режиме", - подытожили в пресс-службе завода.

Напомним, в начале октября стало известно, что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы.

Добавим, что по информации на сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ) - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182905-atyrauskiy-npz-vernulsya-k-shtatnomu-rezhimu-raboty/

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