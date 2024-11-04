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Пустующие дома в Японии стали набирать популярность среди иностранных покупателей

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Дома в Японии
Дома в Японии. Фото: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Иностранные покупатели стали все чаще интересоваться покупкой пустующих домов в Японии, однако эксперты предупреждают, что такое приобретение может быть рискованным, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC. 

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По данным правительства, по состоянию на 2023 год в Японии насчитывалось более девяти миллионов "акий" — пустующих домов. Причем некоторые из этих объектов недвижимости продавались менее чем за 10 тысяч долларов.

Заброшенные и пустующие на протяжении десятилетий дома разбросаны по сельским районам и крупным городам страны. 

Рост числа заброшенных домов в Японии во многом обусловлен демографическим кризисом, поскольку уровень рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня. При этом уровень смертности в Японии превысил уровень рождаемости, а численность пожилого населения продолжает расти.

Тетсуя Канеко, руководитель отдела исследований и консалтинга в Savills Japan, говорит, что текущий кризис объясняется послевоенным экономическим бумом в Японии, когда в стране случился всплеск жилищного строительства. Сейчас большая часть недвижимости является невостребованной. 

Эксперт говорит, что в последние годы иностранцы стали интересоваться покупкой дешевого пустующего жилья в Японии. 

По словам Тетсуя Канеко, рост интереса иностранцев к недвижимости в Японии отчасти обусловлен пандемией, тенденциями удаленной работы и изменением предпочтений в образе жизни.

Эксперт добавил, что расходы на дом могут быть существенными, особенно если недвижимость требует капитального ремонта. Кроме того, такой объект может быть сложно перепродать из-за текущей ситуации на рынке недвижимости страны. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182557-pustuyushchie-doma-v-yaponii-stali-nabirat-populyarnost-sredi-inostrannyh-pokupateley/

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