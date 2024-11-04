Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Богатых граждан Китая напугало требование властей перепроверить свои налоговые платежи

Опубликовано:

Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Китайские власти требуют от состоятельных граждан и крупнейших компаний перепроверить налоги на предмет неуплаченных обязательств, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В течение последних месяцев налоговые инспекторы обращались к состоятельным гражданам и компаниям с просьбой провести самостоятельную проверку налоговых платежей на предмет недостачи. Это делается из-за того, что местные власти ищут доходы, чтобы пополнить казну, опустевшую из-за спада на рынке недвижимости.

Кампания по выплате налогов началась в преддверии объявления новой программы масштабного фискального стимулирования, которая, как ожидается, будет направлена на восстановление финансового положения местных органов власти, многие из которых испытывают трудности с выплатой заработной платы поставщикам и сотрудникам.

Однако требования перепроверить налоги вызвали беспокойство и напугали богатых граждан из таких городов, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182554-bogatyh-grazhdan-kitaya-napugalo-trebovanie-vlastey-pereproverit-svoi-nalogovye-platezhi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie