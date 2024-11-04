Богатых граждан Китая напугало требование властей перепроверить свои налоговые платежи

Китайские власти требуют от состоятельных граждан и крупнейших компаний перепроверить налоги на предмет неуплаченных обязательств, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В течение последних месяцев налоговые инспекторы обращались к состоятельным гражданам и компаниям с просьбой провести самостоятельную проверку налоговых платежей на предмет недостачи. Это делается из-за того, что местные власти ищут доходы, чтобы пополнить казну, опустевшую из-за спада на рынке недвижимости.

Кампания по выплате налогов началась в преддверии объявления новой программы масштабного фискального стимулирования, которая, как ожидается, будет направлена на восстановление финансового положения местных органов власти, многие из которых испытывают трудности с выплатой заработной платы поставщикам и сотрудникам.

Однако требования перепроверить налоги вызвали беспокойство и напугали богатых граждан из таких городов, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.