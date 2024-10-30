ЕС повысил пошлины на китайские электромобили до 45%, обострив отношения с Пекином

Европейский Союз повысил пошлины на китайские электромобили до 45% с 30 октября, что обостряет торговые отношения с Пекином, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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С 30 октября ЕС начнет взимать дополнительные тарифы с продажи китайских электрокаров на территории Европы на протяжении следующих пяти лет, отвергнув заявления Китая о том, что новые меры являются протекционистскими и необоснованными. Новые пошлины не исключают действие существующего 10%-ного тарифа на импорт автомобилей из Китая.

Стороны продолжают переговоры, обсуждая возможность установления минимальных цен на китайские автомобили в Европе. ЕС заявил, что минимальные цены будут направлены на компенсацию убытков, которые европейские производители терпят из-за субсидий, предоставляемых китайским автопроизводителям.

Министерство торговли Китая пообещало принять меры для защиты прав китайских компаний и выразило надежду на разрешение конфликта с ЕС конструктивным диалогом.