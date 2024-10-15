Показатели импорта и экспорта Китая не оправдали ожиданий экономистов по итогам сентября

Импорт и экспорт Китая в сентябре 2024 года не оправдали ожиданий экономистов, что вызывает сомнения в дальнейшем восстановлении экономики страны, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно данным китайских таможенных органов, экспорт в сентябре вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт увеличился на 0,3%. Экономисты ожидали более высокие показатели: прогнозировали рост экспорта на 6% и импорта на 0,9%.

Экспорт традиционно поддерживает экономический рост Китая, однако экономика страны сталкивается с проблемами из-за слабых потребительских расходов и спада в сфере недвижимости.

Чживэй Чжан, президент Pinpoint Asset Management, отметил, что торговая напряженность с США затрудняет перспективы экспорта. По его мнению, основой для роста экономики Китая в следующем году станет не внешняя торговля, а увеличение государственных расходов.