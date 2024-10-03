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LVMH стала главным спонсором "Формулы 1" на ближайшие 10 лет

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Болиды "Формулы 1"
Болиды "Формулы 1". Фото: Morgan Hancock/NurPhoto via Getty Images

Французский модный конгломерат LVMH стал главным спонсором гоночной франшизы "Формула 1". Ранее модный гигант спонсировал Олимпиаду в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Соглашение между LVMH и "Формулой 1" вступит в силу в 2025 году и продлится десять лет. По данным источников, стоимость сделки оценивается в около 100 млн евро в год.

Несколько брендов из портфеля LVMH, включая Louis Vuitton, Moët Hennessy и часовую компанию Tag Heuer, поддержат это сотрудничество.

Компании люксового сегмента все чаще обращают внимание на спорт как способ расширить свою аудиторию. LVMH, которая уже была главным спонсором Олимпийских игр в Париже, продолжает усиливать свое присутствие в спортивных мероприятиях, что подчеркивает растущую роль роскоши в более массовых видах спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169172-lvmh-stala-glavnym-sponsorom-formuly-1-na-blizhayshie-10-let/

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