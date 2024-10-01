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Самые популярные направления для туризма назвали эксперты из Китая

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Пара туристов с картой и биноклем в руках
Пара туристов. Иллюстративное фото: Freepik

Путешественники из Китая, которые составляют основную долю туристов во многих странах, изменили предпочтения в 2024 году и стали выбирать новые направления, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Fliggy, крупной платформы бронирования билетов, путешественники из Китая, воодушевленные падением цен на авиабилеты, стали бронировать больше билетов в период празднования Дня независимости Китая, который длится с 1 по 7 октября.

Данные Fliggy, дочерней компании Alibaba Group, показывают, что путешественники направляются по привычным маршрутам в Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Южная Корея, Австралия), а также в страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Малайзия, Сингапур и Вьетнам). Кроме того, популярными остаются путешествия в США.

Однако в этом году зафиксирован рекордный рост бронирований в такие страны, как Чили, Хорватия, Бельгия, Венгрия, Чехия, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка.

Путешественники из Китая составляют основную долю туристов во многих странах мира. В прошлом году жители Китая выбирали в основном внутренние маршруты из-за экономического кризиса в стране. В этом году граждане Китая вновь устремились за границу на фоне укрепления китайской экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2167981-samye-populyarnye-napravleniya-dlya-turizma-nazvali-eksperty-iz-kitaya/

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