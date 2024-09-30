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Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ снизит процентную ставку в октябре

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Евро
Евро. Иллюстративное фото: PhotoAlto/Getty Images

Экономисты прогнозируют, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку в октябре, а не в декабре, как это ожидалось ранее, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Экономисты прогнозируют, что недавние данные, указывающие на замедление роста еврозоны, вероятно, приведут к снижению процентной ставки Европейским центральным банком на 0,25% в следующем месяце.

До этой недели экономисты придерживались мнения, что ЕЦБ подождет как минимум до декабря, прежде чем принять решение о дальнейшем снижении ставки. До этого меры по снижению ставки были предприняты в июне и сентябре, в результате чего ключевая ставка по депозитам снизилась до 3,5%.

Однако слабые данные по инфляции во Франции и Испании изменили это мнение, и теперь многие экономисты ожидают снижения ставки в октябре.

"Я ожидаю, что ЕЦБ сосредоточит внимание на рисках, вызванных ростом экономики, а не на борьбе с инфляцией", — заявил Пит Хайнес Кристиансен из Danske Bank.

Экономисты Goldman Sachs, JPMorgan, BNP Paribas и T Rowe Price также пересмотрели свой прогноз, заявив, что снижение ставки с большой вероятностью может произойти в октябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2167518-ekonomisty-prognoziruyut-chto-ecb-snizit-procentnuyu-stavku-v-oktyabre/

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