Премьер Индии Моди заявил, что страна должна стать лидером полупроводниковой промышленности к 2030 году

Индия стремится стать центром развития полупроводниковой промышленности, однако для достижения этой цели стране необходимо тесное сотрудничество с другими государствами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что объем рынка электроники страны должен вырасти с нынешних 155 млрд долларов до 500 млрд долларов к 2030 году.

После этого заявления отраслевые эксперты начали высказывать сомнения относительно реалистичности поставленной цели. По мнению рыночных аналитиков, Индия вряд ли сможет достичь таких показателей самостоятельно.

"Хотя темпы развития кажутся быстрыми и рынок получает значительную поддержку, Индия только начала создавать полупроводниковую промышленность с нуля", — отметил Эри Икеда, доцент кафедры управленческих исследований Индийского технологического института в Дели.

По данным тайваньской консалтинговой компании Trendforce, Тайвань в настоящее время является крупнейшим производителем микросхем в мире, контролируя около 44% мирового рынка. За ним следуют Китай (28%), Южная Корея (12%), США (6%) и Япония (2%).

Индия все чаще рассматривается как жизнеспособная альтернатива Китаю для компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепочки поставок на фоне геополитических рисков. Однако аналитики отмечают, что Индии необходимо создать прочную основу, прежде чем она сможет конкурировать с Тайванем и другими ведущими производителями полупроводников.