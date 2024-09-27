Европейские банки готовятся внедрить платежную систему Wero, конкурента Visa и Mastercard

Банки Европы готовится официально запустить платежную систему Wero, которая должна стать полноценным конкурентом Visa и Mastercard, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Крупнейшие банки Европейского союза в течение нескольких лет разрабатывали новую платежную систему, которая теперь позволит клиентам отказаться от использования карт Visa и Mastercard. Запуск Wero свидетельствует о том, что ЕС стремится сократить зависимость от двух крупнейших финансовых компаний в мире.
В настоящее время система Wero официально внедряется в банки Западной Европы. Ее уже поддержали 16 крупных банков, включая BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline. С новой системой клиенты смогут совершать платежи в любых странах еврозоны по единому тарифу.
Например, клиент из Германии, использующий карту Wero, сможет обслуживаться в банках Франции на тех же условиях, что и местные клиенты. Кроме того, компании не будут вынуждены платить высокие комиссии за каждую транзакцию, как это происходит с Visa и Mastercard.
Мартина Ваймерт, генеральный директор European Payments Initiative, разработавшей Wero, признала, что новая система пока является стартапом и ей предстоит завоевать доверие потребителей.
Оле Маттиссен, руководитель управления денежными средствами Deutsche Bank, отметил, что запуск собственной платежной системы — это естественный и важный шаг для ЕС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2166763-evropeyskie-banki-gotovyatsya-vnedrit-platezhnuyu-sistemu-wero-konkurenta-visa-i-mastercard/
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