Акции азиатских компаний выросли на фоне укрепления экономики Китая

Акции азиатских компаний выросли на фоне новостей о восстановлении китайской экономики после продолжительного спада, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Индекс MSCI Asia Pacific продемонстрировал рост, что было вызвано увеличением стоимости акций в Китае, Гонконге и Южной Корее. Фьючерсы на американские акции также пошли вверх.

После того как китайское правительство снизило процентную ставку, инвесторы начали надеяться, что власти продолжат поддерживать фондовый рынок с помощью дополнительных стимулирующих мер.

"Политическая поддержка поспособствует укреплению китайского фондового рынка. В конечном итоге ключевым фактором станет готовность потребителей снова тратить деньги, что еще больше укрепит уверенность инвесторов", — отметил Кен Вон, специалист по азиатским акциям в Eastspring Investments Hong Kong.

При этом Министерство торговли США в ближайшее время планирует опубликовать правила, запрещающие использование китайского оборудования и программного обеспечения в электромобилях. Однако это не изменило оптимистичного настроя инвесторов в Китае по поводу текущей ситуации на рынке.