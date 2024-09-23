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Акции азиатских компаний выросли на фоне укрепления экономики Китая

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Женщина считает купюры юаня
Китайский юань. Иллюстративное фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Акции азиатских компаний выросли на фоне новостей о восстановлении китайской экономики после продолжительного спада, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Индекс MSCI Asia Pacific продемонстрировал рост, что было вызвано увеличением стоимости акций в Китае, Гонконге и Южной Корее. Фьючерсы на американские акции также пошли вверх.

После того как китайское правительство снизило процентную ставку, инвесторы начали надеяться, что власти продолжат поддерживать фондовый рынок с помощью дополнительных стимулирующих мер.

"Политическая поддержка поспособствует укреплению китайского фондового рынка. В конечном итоге ключевым фактором станет готовность потребителей снова тратить деньги, что еще больше укрепит уверенность инвесторов", — отметил Кен Вон, специалист по азиатским акциям в Eastspring Investments Hong Kong.

При этом Министерство торговли США в ближайшее время планирует опубликовать правила, запрещающие использование китайского оборудования и программного обеспечения в электромобилях. Однако это не изменило оптимистичного настроя инвесторов в Китае по поводу текущей ситуации на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2164687-akcii-aziatskih-kompaniy-vyrosli-na-fone-ukrepleniya-ekonomiki-kitaya/

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