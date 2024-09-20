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Билл Гейтс заявил, что идеальный налог для миллиардеров должен составлять 70% от доходов

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Билл Гейтс
Билл Гейтс. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что если бы он контролировал налоговую систему США, он бы повысил налоги для самых богатых людей до 70%, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В новом шоу Netflix "Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом" Гейтс поделился своей позицией относительно налогообложения самых богатых людей мира.

Гейтс выразил поддержку введению налога на имущество и заявил, что США нуждаются в более прогрессивной налоговой системе. Он отметил, что если бы контролировал налоговую систему США, его личное состояние уменьшилось бы на десятки миллиардов долларов, но он бы не пожалел об этом.

В настоящее время состояние Гейтса оценивается в 128 млрд долларов, что делает его восьмым в списке самых богатых людей мира. Сейчас доходы миллиардеров в США облагаются налогом по ставке 23%.

Соучредитель Фонда Билла и Мелинды Гейтс давно утверждает, что в стране необходима более эффективная система социальной защиты. Гейтс также выступает за повышение налогов, расширение доступа к всеобщему здравоохранению, обеспечение нуждающихся жильем и образованием. Это ключевые направления деятельности его фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2163840-bill-geyts-zayavil-chto-idealnyy-nalog-dlya-milliarderov-dolzhen-sostavlyat-70-ot-dohodov/

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