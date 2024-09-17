FT: США и Япония могут заключить соглашение об ограничении доступа Китая к технологиям

США и Япония находятся на финальной стадии заключения соглашения, направленного на ограничение доступа китайских промышленных компаний к технологиям, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Белый дом планирует ввести новые меры экспортного контроля до президентских выборов, запланированных на ноябрь. Эти меры будут предусматривать требование для неамериканских компаний получать лицензии на продажу технологий китайскому технологическому сектору, если в продукции использовались даже частично американские технологии.

Администрация президента США Джо Байдена несколько месяцев вела переговоры с Японией и Нидерландами по вопросу усиления экспортного контроля.

По данным источников FT, несмотря на опасения японской стороны касательно возможных ответных действий Китая, страны близки к достижению соглашения.

Япония особенно обеспокоена тем, что Китай может ограничить экспорт важных ресурсов, таких как галлий и графит, если Токио поддержит американские меры.

Сообщается, что США и Япония обсуждают способы минимизации последствий возможных китайских ответных мер. Основная цель Вашингтона — ограничить доступ Китая к критическим технологиям для производства микросхем. Эти ограничения, по прогнозам, окажут наибольшее влияние на компании ASML в Нидерландах и Tokyo Electron в Японии.