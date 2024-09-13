ЕЦБ снизил процентную ставку после улучшения ситуации с инфляцией в еврозоне

Европейский центробанк (ЕЦБ) снизил процентную ставку на четверть пункта, до 3,5%, в ответ на снижение инфляции в еврозоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что решение о втором снижении базовой ставки по депозитам в этом году было принято единогласно — в отличие от предыдущего голосования в июне, когда глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн выразил несогласие.

Крупнейшие центральные банки мира в настоящее время снижают ставки в ответ на признаки того, что самый сильный всплеск инфляции за последнее поколение пошел на спад. Федеральная резервная система США также, как ожидается, начнет снижать расходы по кредитам на следующей неделе.

Комментируя цель ЕЦБ по достижению уровня инфляции в 2%, Лагард отметила, что последние данные вселяют уверенность в то, что банк приближается к своей цели. В августе инфляция в еврозоне достигла трехлетнего минимума в 2,2%, снизившись с 2,6% в июле. При этом падение промышленного производства в Германии и Италии вызвало опасения, что экономический рост еврозоны замедляется.

Лагард также дала понять, что ЕЦБ планирует в будущем продолжать снижение процентной ставки, но это вряд ли произойдет на следующем заседании банка, назначенном на октябрь.