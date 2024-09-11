Испанский премьер Санчес заявил, что ЕС нужно пересмотреть позицию по тарифам для китайских авто

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ЕС нужно пересмотреть позицию по тарифам, применяемым к китайским автопроизводителям, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Педро Санчес отметил, что правительство Испании в настоящее время пересматривает свою позицию относительно тарифов на китайские электромобили на фоне опасений, что эскалация торговой напряженности может нанести ущерб местным экспортерам.

Он также подчеркнул важность достижения компромисса между ЕС и Китаем перед голосованием по утверждению новых тарифов, которое состоится в октябре.

"Буду откровенным: нам всем, не только государствам-членам ЕС, но и Европейской комиссии, нужно пересмотреть свою позицию по поводу тарифов. Нам не нужна еще одна война, даже если речь идет о торговой войне", — заявил он.

Заявление прозвучало во время визита Санчеса в Китай, второго после окончания пандемии. Эксперты считают, что вмешательство в торговый спор между Китаем и ЕС сигнализирует об изменении позиции Испании.

В прошлом году ЕС начал расследование торговой практики китайских автопроизводителей. Страны Евросоюза утверждали, что субсидии, предоставляемые китайским автопроизводителям их правительством, дают им несправедливое преимущество на европейском рынке.

Расследование завершилось в июне 2024 года, после чего было предложено резко повысить пошлины на китайские автомобили до 37,6%. Эти пошлины будут введены только при условии, что за это проголосуют как минимум 15 государств-членов ЕС.