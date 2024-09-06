Эксперты: К 2030 году каждый пятый трудоспособный житель мира будет гражданином Индии

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году каждый пятый трудоспособный житель мира будет гражданином Индии, что создает сложности для рынка труда страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно отчету инвестиционного банка Natixis SA, к 2030 году каждый пятый человек трудоспособного возраста на Земле будет индийцем. Это означает, что Индии необходимо создать не менее 115 млн новых рабочих мест к концу текущего десятилетия.

Эксперты уточняют, что у страны есть 15-летнее окно, в течение которого население достигнет пика трудоспособности, а затем начнет стареть. За это время Индия должна извлечь выгоду из текущей демографической ситуации.

"После 2040 года число людей трудоспособного возраста превысит число людей нетрудоспособного возраста. Если к тому времени доходы страны не вырастут, это станет серьезной проблемой, так как у Индии не будет ресурсов для поддержки такого количества иждивенцев", — сказал Амит Басоле, глава Центра устойчивой занятости в Университете Азима Премжи.

ВВП на душу населения в Индии составляет чуть более 2700 долларов, и даже эта цифра искажена одним из самых высоких в мире уровнем неравенства доходов. Индийцы настолько нуждаются в работе, что миллионы из них трудятся на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал сделать страну развитой к столетию ее независимости в 2047 году. В настоящее время правительство инвестирует миллиарды в развитие инфраструктуры и продвижение амбициозной кампании по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в производственном секторе.