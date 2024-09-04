Экономисты заявили, что в случае победы Трампа ВВП США может снизиться

Экономисты проанализировали потенциальные последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и заявили, что ВВП страны может снизиться, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Эксперты из Goldman Sachs Group изучили возможные экономические последствия президентских выборов 2024 года в США, смоделировав вероятные события в случае победы Дональда Трампа и в случае победы Камалы Харрис. По их мнению, ВВП США пострадает сильнее, если на выборах победит кандидат от Республиканской партии.

"Мы считаем, что если Трамп победит с большим отрывом, это станет ударом для экономики США: от роста тарифов до ужесточения иммиграционной политики. Эти негативные последствия перевесят позитивный импульс от обещанного Трампом сохранения налоговых льгот", — говорится в отчете экономистов Goldman.

По оценкам команды Goldman, правительство Трампа может повысить пошлины на товары из Китая на 20 процентных пунктов. Кроме того, возможны более высокие пошлины на импорт автомобилей из Мексики и Европейского союза, что, вместе с ограничением иммиграции, замедлит развитие рынка труда.

Если же на выборах победит действующий вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то, по мнению экономистов, налоговые льготы для людей со средним доходом компенсируют снижение инвестиций из-за более высоких ставок корпоративного налога. Это приведет к росту ВВП в 2025–2026 годах.