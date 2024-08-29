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Международное использование юаня достигло рекордных высот в 2024 году

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Китайский юань
Китайский юань. Иллюстративное фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Международное использование юаня правительством Китая достигло рекордных высот в 2024 году. Этому способствуют тесные торговые связи с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Использование юаня в трансграничных транзакциях правительством Китая в 2024 году достигло рекордных значений, поскольку более тесные связи с Россией поддерживают усилия Пекина по интернационализации своей валюты и сокращению зависимости от доллара США.

По данным Государственного валютного управления Китая, в июле 53% всех входящих и исходящих транзакций страны осуществлялись с использованием китайского юаня. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Трансграничное использование китайской валюты получило импульс после того, как санкции США ограничили возможности России проводить транзакции в долларах после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В феврале 2024 года глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что использование китайской валюты для расчетов, финансовых операций и депозитов резко возросло.

"Санкционное положение России создало огромный стимул для Китая развивать свою финансовую систему и разрабатывать решения, связывающие китайскую систему с российской", — отметила Александра Прокопенко, научный сотрудник Института Карнеги в Берлине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2154816-mezhdunarodnoe-ispolzovanie-yuanya-dostiglo-rekordnyh-vysot-v-2024-godu/

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