Канада ввела 100%-ную пошлину на электромобили, произведенные в Китае

Канада ввела 100%-ную пошлину на электромобили китайского производства, присоединившись к аналогичным мерам США и ЕС, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Заявление о введение пошлины последовало после встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо с кабинетом министров страны. Власти Канады сообщили о намерении ввести 100%-ную пошлину на импорт электромобилей китайского производства. Кроме того, в Канаде будет введена 25%-ная пошлина на китайскую сталь и алюминий.

Трюдо заявил, что в настоящее время Китай обеспечил себе несправедливое преимущество на мировом рынке. Ранее аналогичные меры были приняты правительством США, которое заявило, что государственные субсидии, выделяемые для автопроизводителей, дают китайским компаниям несоразмерное преимущество по сравнению с конкурентами.

Власти Китая пока не отреагировали на введение мер в Канаде. Однако в ближайшее время ожидается, что пошлины, введенные на Западе, будут обсуждаться во время визита советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Пекин на этой неделе.

В настоящее время китайская экономика все еще восстанавливается после пандемии COVID-19, а автопромышленность является одним из двигателей развития экономики.