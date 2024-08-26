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Семь компаний Китая были оштрафованы из-за скандала с растительным маслом

Опубликовано:

Растительное масло
Растительное масло. Иллюстративное фото: Pixabay

Семь компаний в Китае были оштрафованы за нарушение правил перевозки растительного масла. Эта ситуация поставила под угрозу пищевую безопасность страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Ранее стало известно, что компании-производители растительного масла из Китая перевозили свою продукцию в грузовиках, которые ранее использовались для перевозки каменноугольного масла.

Компании, причастные к инциденту, были оштрафованы на 11 млн юаней (1,5 млн долларов США). Подразделение государственного зернохранилища China Grain Reserves, известное как Sinograin, получило самый большой штраф — 2,86 млн юаней — после расследования, организованного правительством.

Комиссия по безопасности пищевых продуктов Китая отметила, что данный случай является чрезвычайно серьезным. По данным чиновников, такое отношение к транспортировке продуктов питания противоречит элементарному здравому смыслу и должно быть строго наказано.

Правительство Китая строго относится к продовольственным скандалам, поскольку на протяжении многих лет страну потрясала череда подобных инцидентов, включая случай в 2008 году, когда из-за некачественного молока погибли шесть детей и отравились около 300 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2153269-sem-kompaniy-kitaya-byli-oshtrafovany-iz-za-skandala-s-rastitelnym-maslom/

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