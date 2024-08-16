Камала Харрис хочет ввести запрет на повышение цен в США в случае своего избрания президентом

Камала Харрис собирается инициировать введение запрета на повышение цен на продукты питания и бакалейные товары в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Сообщается, что в случае своего избрания на должность президента, кандидат от Демократической партии Камала Харрис планирует в течение первых 100 дней президентства принять первый в истории федеральный запрет на корпоративное ценовое манипулирование.

Запрет будет касаться компаний, которые занимаются продажей товаров первой необходимости. Харрис также хочет предоставить Федеральной торговой комиссии (FTC) и генеральным прокурорам штатов полномочия налагать жесткие штрафы на корпорации, нарушающие данный запрет.

Инфляция продолжает беспокоить многих американцев. В июне 80% респондентов, участвовавших в опросе Intuit Credit Karma, заявили, что их траты в продуктовых магазинах значительно повысились в последнее время. 51% опрошенных также сообщил о подорожании бензина, 31% - о дорогих коммунальных услугах.

Цены на продукты питания выросли примерно на 25% в период с 2019 по 2023 год, опережая рост цен на другие потребительские товары, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

При этом оппонент Харрис, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, неоднократно заявлял, что в инфляции виновато правительство Джо Байдена, частью которого является Камала Харрис.