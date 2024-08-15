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Популярные бренды переносят производство из Бангладеш после переворота во власти

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Фабрика в Бангладеш
Фабрика в Бангладеш. Фото: Aman Rochman/NurPhoto via Getty Images

Популярные модные бренды отказываются от производства в Бангладеш из-за массовых протестов в стране и свержения премьер-министра шейх Хасины, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Ведущие международные модные бренды переносят производства из Бангладеш после потрясений, вызванных свержением премьер-министра шейх Хасины.

Фабрики были закрыты в течение нескольких дней после того, как правительство шейх Хасины жестоко подавило студенческие протесты. Подавление, в свою очередь, спровоцировало восстание, во время которого был свергнут режим. Несколько фабрик, принадлежащих поставщикам мировых брендов, таких как шведский ритейлер H&M и испанская сеть Zara, были сожжены во время беспорядков.

По некоторым оценкам, во время восстания погибло около 500 человек. События в стране привели к задержке поставок одежды и обуви для зимнего сезона распродаж в Европе и Северной Америке.

Чтобы уложиться в сроки, фабрикам пришлось работать сверхурочно и отправлять продукцию авиадоставкой, самым дорогостоящим вариантом, который свел на нет прибыль от поставок. В настоящее время бренды готовятся перенести 40% производства из Бангладеш в Индонезию и Камбоджу.

Сайед Насим Манзур, управляющий директор Apex Footwear (поставщика Decathlon и Uniqlo), сказал, что политический переворот снизил доверие мировых брендов к фабрикам в Бангладеш. При этом именно эти предприятия предоставляют самое большое количество рабочих мест в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149233-populyarnye-brendy-perenosyat-proizvodstvo-iz-bangladesh-posle-perevorota-vo-vlasti/

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