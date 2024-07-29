Рекордный рост мошенничества с оливковым маслом зафиксирован в ЕС

Рекордный рост случаев мошенничества, связанного с неправильной маркировкой оливкового масла, зафиксирован в ЕС на фоне снижения производства масла, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В первом квартале 2024 года в Евросоюзе было зафиксировано рекордное количество случаев мошенничества, связанного с упаковкой и неправильной маркировкой оливкового масла, поскольку инфляционное давление способствовало тому, что данный продукт стали усиленно продавать на "сером" рынке.

Стоимость оливкового масла выросла более чем вдвое с 2018 года, поскольку на производстве масла сказались экстремальные погодные условия, вызванные климатическим кризисом.

С ростом цен увеличилось и количество случаев, связанных с неправильной маркировкой оливкового масла, потенциальным мошенничеством и нарушением безопасности.

В первом квартале 2018 года в ЕС было зафиксировано всего 15 таких случаев. За первые три месяца этого года число случаев достигло рекордных 50, что более чем в три раза превышает показатели шестилетней давности.

В отчетах об инцидентах упоминались масла, загрязненные пестицидами, минеральные масла, а также один случай, когда в масле были обнаружены осколки стекла. Также были зафиксированы случаи, когда производители пытались продать смешанное масло под видом масла первого отжима.

В июле 2022 года ЕС ввел новые правила проверки соответствия рыночным стандартам оливкового масла, а также методы его анализа.