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Эксперты: Парижские рестораторы пока не ощутили на себе благоприятных последствий Олимпиады

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Пустое кафе в Париже
Пустое кафе в Париже. Фото: Remon Haazen/Getty Images

Рестораны и бары Парижа пока не ощутили на себе благоприятных последствий Олимпиады, поскольку иностранцы неохотно посещают заведения французской столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Бары, магазины и другие предприятия малого бизнеса в Париже переживают резкое падение продаж из-за сокращения посещаемости в преддверии Олимпийских игр. Они отмечают, что приток туристов еще не компенсировал отток местных жителей, многие из которых уехали из Парижа на время Олимпиады.

Неблагоприятный период в розничной торговле в сочетании с предупреждениями о слабых доходах некоторых авиакомпаний и отелей во время мероприятия поставили под сомнение масштабы экономического роста Франции в результате проведения Игр в Париже в 2024 году.

По данным Бернара Коэна-Хадада, главы лобби малого бизнеса CPME в парижском регионе, некоторые владельцы ресторанов столкнулись с 50%-ным падением продаж в июле и были обеспокоены выплатой арендной платы и зарплат.

По его словам, рестораторы ожидали, что у них возникнут проблемы с работой навынос, но они не думали, что иностранные туристы будут так неохотно посещать парижские заведения.

Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась в Лондоне в 2012 году, однако туристы активно посещали местные заведения, когда соревнования уже начались. Через год после Олимпиады, в 2013 году, в Великобритании также случился туристический бум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2139594-eksperty-parizhskie-restoratory-poka-ne-oshchutili-na-sebe-blagopriyatnyh-posledstviy-olimpiady/

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