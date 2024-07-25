Эксперты: Парижские рестораторы пока не ощутили на себе благоприятных последствий Олимпиады

Рестораны и бары Парижа пока не ощутили на себе благоприятных последствий Олимпиады, поскольку иностранцы неохотно посещают заведения французской столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Бары, магазины и другие предприятия малого бизнеса в Париже переживают резкое падение продаж из-за сокращения посещаемости в преддверии Олимпийских игр. Они отмечают, что приток туристов еще не компенсировал отток местных жителей, многие из которых уехали из Парижа на время Олимпиады.

Неблагоприятный период в розничной торговле в сочетании с предупреждениями о слабых доходах некоторых авиакомпаний и отелей во время мероприятия поставили под сомнение масштабы экономического роста Франции в результате проведения Игр в Париже в 2024 году.

По данным Бернара Коэна-Хадада, главы лобби малого бизнеса CPME в парижском регионе, некоторые владельцы ресторанов столкнулись с 50%-ным падением продаж в июле и были обеспокоены выплатой арендной платы и зарплат.

По его словам, рестораторы ожидали, что у них возникнут проблемы с работой навынос, но они не думали, что иностранные туристы будут так неохотно посещать парижские заведения.

Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась в Лондоне в 2012 году, однако туристы активно посещали местные заведения, когда соревнования уже начались. Через год после Олимпиады, в 2013 году, в Великобритании также случился туристический бум.