Как выплата базового дохода влияет на людей, исследовали американские ученые

Крупнейшее в истории страны исследование безусловного базового дохода завершилось в США. Его активно поддерживал основатель OpenAI Сэм Альтман, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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За последние несколько лет идея выплаты безусловного базового дохода малообеспеченным американцам быстро набрала обороты. Этот проект реализовывался в 35 штатах США. Самый крупный из проектов реализовывался OpenResearch, исследовательской компанией, поддерживаемой генеральным директором и основателем OpenAI Сэмом Альтманом.

В течение трех лет организация выплачивала тысячу долларов ежемесячно тысяче нуждающимся людям из Иллинойса и Техаса. Выяснилось, что получатели помощи тратят большую часть денег на удовлетворение своих основных потребностей, а также выделяют часть этих денег на помощь другим нуждающимся.

Исследователи заявили, что участники программы продолжали ходить на работу. Самый главный вывод исследователей заключается в том, что наличие базового дохода позволяло людям сохранять гибкость.

"Базовый доход можно использовать для решения конкретных потребностей получателей. С его помощью люди могут реагировать на меняющиеся требования мира и быть более инициативными", — заключают исследователи.

Альтман объявил о финансировании проекта в 2016 году, когда OpenAI только начинала свою деятельность. Создатель OpenAI входит в число нескольких лидеров в сфере технологий, таких как Илон Маск, Джек Дорси и Марк Бениофф, которые являются сторонниками базового дохода. По их мнению, базовый доход может стать противоядием от негативных последствий автоматизации и замены людей роботами.