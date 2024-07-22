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Экономисты: Страны мира столкнулись с самым серьезным долговым кризисом в истории

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Мужчина считает доллары США
Доллары в руках мужчины. Иллюстративное фото: Viktoria Korobova / Getty Images

Новое исследование экономистов показало, что развивающиеся страны столкнулись с самым серьезным долговым кризисом в истории, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В отчете, подготовленном группой Debt Relief International, говорится, что более 100 стран испытывают трудности с обслуживанием своих долгов, что приводит к сокращению инвестиций в здравоохранение, образование, социальную защиту и меры по борьбе с изменением климата.

По данным исследования, в среднем в 144 развивающихся странах на обслуживание долга уходит 41,5% доходов бюджета, 41,6% расходов и 8,4% ВВП.

Авторы исследования подчеркивают, что без срочных действий проблемы сохранятся до 2030-х годов. По их данным, в настоящее время страны находятся под большим давлением, чем во время латиноамериканского долгового кризиса 1982 года и долгового кризиса 1990-х годов.

В 2020 году группа G20, состоящая из ведущих развитых и развивающихся стран, запустила программу, призванную ускорить и упростить процесс списания задолженности. Однако прогресс достигался гораздо медленнее, чем ожидалось. В настоящее время большая часть долга бедных стран приходится на Китай и частных держателей облигаций.

В отчете говорится, что программа не оправдывает ожиданий с точки зрения своевременности, участия кредиторов и масштаба предоставляемой помощи.

После оказания помощи странам по-прежнему придется направлять около 48% своих доходов на обслуживание долга, и в результате лишь немногие подали заявки на присоединение к этому проекту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2137842-ekonomisty-strany-mira-stolknulis-s-samym-sereznym-dolgovym-krizisom-v-istorii/

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