Перестать регулировать цены на топливо предложили антимонопольщики в Казахстане

Отечественный рынок топлива имеет определенные меры регулирования, из-за чего недропользователи несут убытки, а нефть продается за границу. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Агентство по защите и развитию конкуренции опубликовало отчет о состоянии конкуренции на топливном рынке страны.

Государственное регулирование цен и непрозрачные механизмы поставок нефти приводят к убыткам недропользователей и снижению поставок на внутренний рынок.

Для решения проблем предлагается разработать прозрачные механизмы доступа к транспортировке и переработке нефти и повысить цены на поставки для отечественных НПЗ. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Агентство по защите и развитию конкуренции опубликовало отчет о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках в Казахстане.

Исследование, которое проводилось по итогам 2022-2023 годов, также затронуло вопросы топливного рынка страны и стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Как отмечают антимонопольщики, наличие множества регулятивных мер приводит к определенным последствиям.

Почему снижается производство топлива

В отчете АЗРК отмечается, что основными покупателями нефти в соответствии с законом "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" являются поставщики нефти.

Они приобретают ее с целью последующей поставки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). При этом в рамках программы субсидирования за счет недропользователей стоимость таких поставок будет ниже, чем при продаже за границу.

Именно из-за этого стоимость бензина в Казахстане обычно не реагирует на рост или падение цен на нефть: то есть недропользователи продают добытые ресурсы на НПЗ по низким по сравнению с мировыми ценам.

При этом отмечается, что из-за контроля над ценами недропользователи несут убытки, а поставки сырья на внутренний рынок снижаются. А компании, работающие по соглашению о разделе продукции, не имеют обязательств по поставкам в Казахстан и предпочитают продавать все сырье на экспорт по рыночным ценам.

Так, в 2022 году объем реализации субъектов рынка нефти на внутренний рынок составил 18 829 тыс. тонн, или 22,3% от объема добычи нефти. А в 2023 году – всего 16 605 тыс. тонн, или 18,5%.

Деньги от продажи нефти. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Рынок ГСМ оказался непрозрачным

Действующим законодательством предусмотрено регулирование объемов поставок нефти на внутренний рынок через механизм утверждения Министерством энергетики месячных графиков поставок.

Графиком поставок определяются наименование недропользователей, объемов поставки и нефтеперерабатывающих заводов, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников нефти (недропользователей).

"Критериев формирования перечня недропользователей, осуществляющих поставки на внутренний рынок, и объемов для каждого недропользователя правилами формирования графиков поставок нефти, утвержденных Министерством энергетики, не предусмотрено.

Таким образом, действует непрозрачный механизм государственного регулирования рынка оптовых поставок нефти, используемый как инструмент монополизации рынка оптовой реализации нефтепродуктов", – отмечают в АЗРК.

Что предлагают изменить

"Ввиду регулирования уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов цен на внутреннем рынке на оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов (бензин АИ-92 и дизельное топливо), а также учитывая запрет на их экспорт, ценообразование на нефть на внутреннем рынке полностью зависит от предельных цен на нефтепродукты и не имеет прямой корреляции с мировыми ценам", – указывается в тексте отчета.

Также отмечается, что на ценообразование в том числе влияют монопольные тарифы на транспортировку и переработку, так как существуют административные ограничения по свободной транспортировке и переработке нефти.

В итоге сложившаяся ситуация, по мнению АЗРК, является наибольшим сдерживающим фактором в экономическом развитии недропользователей. Она также влияет на уровень добычи и восполнения ресурсной базы.

А чтобы решить имеющиеся вопросы, предлагается:

разработать прозрачные механизмы и правила равноправного доступа к транспортировке нефти и ее переработке на НПЗ (как ключевой мощности по транспортировке и переработке);

приравнять маржинальность от реализации нефти на экспорт с внутренним рынком – то есть повысить цены на поставки для отечественных НПЗ.

Это должно помочь избежать недостатка сырой нефти для производства топлива, так как тогда недропользователям будет выгодно продавать сырье на отечественные НПЗ.

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