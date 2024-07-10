Акции брендов безалкогольного пива США резко растут в цене из-за отказа молодежи от спиртного

Тенденция отказа от алкоголя набирает популярность среди молодежи. На фоне этого американский бренд безалкогольного пива удвоил свою стоимость, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Крупнейший бренд безалкогольного пива в США Athletic закрыл новый раунд финансирования, после которого рыночная оценка компании составила примерно 800 млн долларов. Это примерно вдвое больше оценки компании, сделанной два года назад.

В последнем раунде финансирования лидирует инвестиционная компания General Atlantic, которая вложила в бренд безалкогольного напитка более 50 млн долларов.

Основанный в 2017 году, Athletic быстро стал брендом №1 среди любителей безалкогольного пива. Компания обошла таких крупных конкурентов, как Heineken и Budweiser, которые также выпускают безалкогольное пиво. Согласно анализу данных NielsenIQ, именно пиво от Athletic лидирует по продажам в продуктовых магазинах США.

По словам руководителей Athletic, в прошлом году компания продала более 258 тысяч баррелей пива, что позволило ей войти в двадцатку крупнейших пивоваренных компаний США.

Athletic планирует использовать привлеченный капитал для запуска третьего пивоваренного завода в США, который, как ожидается, удвоит производственные мощности бренда.

Популярность безалкогольных напитков растет во всем мире, поскольку молодые люди продолжают сокращать потребление алкоголя. Безалкогольное пиво в настоящее время является самым быстрорастущим сегментом рынка спиртных напитков в США.

При этом продажи традиционного пива снижаются, поскольку вкусы потребителей меняются. Наравне с безалкогольным пивом, потребители также предпочитают покупать коктейли, например, мохито, который также не содержит алкоголя.