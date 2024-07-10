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Акции брендов безалкогольного пива США резко растут в цене из-за отказа молодежи от спиртного

Опубликовано:

Мужчина с бокалом пива
Мужчина с кружкой. Иллюстративное фото: freepik.com

Тенденция отказа от алкоголя набирает популярность среди молодежи. На фоне этого американский бренд безалкогольного пива удвоил свою стоимость, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Крупнейший бренд безалкогольного пива в США Athletic закрыл новый раунд финансирования, после которого рыночная оценка компании составила примерно 800 млн долларов. Это примерно вдвое больше оценки компании, сделанной два года назад.

В последнем раунде финансирования лидирует инвестиционная компания General Atlantic, которая вложила в бренд безалкогольного напитка более 50 млн долларов.

Основанный в 2017 году, Athletic быстро стал брендом №1 среди любителей безалкогольного пива. Компания обошла таких крупных конкурентов, как Heineken и Budweiser, которые также выпускают безалкогольное пиво. Согласно анализу данных NielsenIQ, именно пиво от Athletic лидирует по продажам в продуктовых магазинах США.

По словам руководителей Athletic, в прошлом году компания продала более 258 тысяч баррелей пива, что позволило ей войти в двадцатку крупнейших пивоваренных компаний США.

Athletic планирует использовать привлеченный капитал для запуска третьего пивоваренного завода в США, который, как ожидается, удвоит производственные мощности бренда.

Популярность безалкогольных напитков растет во всем мире, поскольку молодые люди продолжают сокращать потребление алкоголя. Безалкогольное пиво в настоящее время является самым быстрорастущим сегментом рынка спиртных напитков в США.

При этом продажи традиционного пива снижаются, поскольку вкусы потребителей меняются. Наравне с безалкогольным пивом, потребители также предпочитают покупать коктейли, например, мохито, который также не содержит алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2131557-akcii-brendov-bezalkogolnogo-piva-ssha-rezko-rastut-v-cene-iz-za-otkaza-molodezhi-ot-spirtnogo/

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