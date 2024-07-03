Греция ввела шестидневную рабочую неделю для представителей некоторых отраслей

Греция ввела шестидневную рабочую неделю для работников некоторых промышленных отраслей на фоне укрепления экономики страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что стране нужна более длинная рабочая неделя из-за нехватки квалифицированных рабочих и стремительного старения населения.
"Новое законодательство благоприятно скажется на трудящихся, оно ориентировано, прежде всего, на рост благосостояния", — сказал Мицотакис.
Новые меры распространяются на частные предприятия, предоставляющие круглосуточные услуги, а также на некоторых работников розничной торговли и сельского хозяйства. В некоторых промышленных и производственных предприятиях работники могут выбирать между работой в дополнительную смену и добавлением допчасов к уже существующим сменам.
Сотрудники, работающие дополнительные восемь часов, получат прибавку к зарплате в размере 40%, а также прибавку в размере 115%, если дополнительные часы выпадают на праздничный день.
Эти меры вызвали критику общественности. Арис Казакос, почетный профессор трудового права из Салоник, заявил, что новый закон навсегда уничтожит пятидневную рабочую неделю в Греции.
Экономика Греции демонстрирует признаки восстановления после долгого экономического кризиса. Ожидается, что в 2024 году рост составит 3%. Однако уровень безработицы в стране остается выше 10%, а средняя ежемесячная зарплата жителей Греции составляет 1175 евро, что на 20% ниже, чем 15 лет назад.
Стоит отметить, что другие европейские страны в настоящее время участвуют в глобальном эксперименте по исследованию четырехдневной рабочей недели и ее влиянию на производительность сотрудников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2127990-greciya-vvela-shestidnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-dlya-predstaviteley-nekotoryh-otrasley/