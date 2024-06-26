Экономисты заявили, что переизбрание Трампа может усугубить ситуацию с инфляцией в США

Шестнадцать экономистов-лауреатов Нобелевской премии заявили, что новый президентский срок Дональда Трампа может спровоцировать усиление инфляции в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Экономисты подписали коллективное письмо, в котором назвали возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США экономическим риском для страны.

"У каждого из нас разные взгляды на экономическую политику Соединенных Штатов, но мы все сходимся во мнении, что экономическая стратегия Джо Байдена значительно превосходит программу Дональда Трампа.

Существуют обоснованные опасения, что Дональд Трамп повлияет на усиление инфляции", — пишут экономисты.

В качестве кандидата от Республиканской партии Трамп предлагает сделать снижение налогов постоянной мерой, ввести универсальные тарифы на импорт, установить самую высокую тарифную ставку для товаров из Китая, оказать давление на независимый совет Федеральной резервной системы с целью снижения процентной ставки.

Экономисты и аналитики Уолл-стрит предсказывают, что любое или все эти предложения могут привести к повторному росту цен в условиях, когда бизнес и потребители все еще находятся в уязвимом положении после пандемии COVID-19.

Инициатором публикации письма стал Джозеф Стиглиц, получивший Нобелевскую премию в 2001 году.

Документ также подписали такие видные ученые, как Джордж Акерлоф, сэр Ангус Дитон, Клаудия Голдин, сэр Оливер Харт, Эрик Маскин, Дэниел Макфадден, Пол Милгром, Роджер Майерсон, Эдмунд Фелпс, Пол Ромер, Элвин Рот, Уильям Шарп, Роберт Шиллер, Кристофер Симс и Роберт Уилсон.