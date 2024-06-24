Миллионеры США поддержали план Байдена по повышению налогов для сверхбогатых людей

Миллионеры из США заявили о готовности поддержать план президента Байдена по введению дополнительных налогов для сверхбогатых людей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Опрос YouGov, проведенный среди американцев, чьи активы оцениваются выше миллиона долларов, показал, что большинство опрошенных поддерживают прогрессивную налоговую стратегию Джо Байдена, изложенную в его предвыборной кампании.

Почти 60% из 800 респондентов заявили, что поддержат повышение предельных ставок подоходного налога для людей, владеющих активами на сумму свыше 100 млн долларов. Предполагается, что новые налоговые ставки превысят текущую максимальную ставку в 37%.

Опрос, проведенный по заказу организации "Патриотичные миллионеры", изучающей рост уровня неравенства в США, показал, что более 60% опрошенных считают, что экономическое неравенство угрожает американской демократии. 91% опрошенных согласился, что концентрация богатства в руках одних и тех же людей позволяет сверхбогатым гражданам оказывать политическое влияние на происходящее в стране.

"Большинство миллионеров в Соединенных Штатах понимают, что неравенство дестабилизирует нашу страну. Нам действительно нужно что-то с этим сделать, пока не стало слишком поздно", — сказал Моррис Перл, председатель организации "Патриотичные миллионеры".

Действующий президент США и кандидат от Демократической партии на выборах 2024 года Джо Байден заявил, что миллиардерам в США придется платить минимальный налог в размере 25% от дохода.