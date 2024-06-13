Эксперты: Мир столкнется с перенасыщением энергетического рынка к 2030 году

Орган по надзору за мировым энергетическим рынком заявил, что к 2030 году мир столкнется с ошеломляющим уровнем перенасыщения нефтью, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), к концу текущего десятилетия мир будет иметь избыток нефти объемом в миллионы баррелей в день. Аналитики утверждают, что нефтяные компании продолжают наращивать добычу, что подрывает способность ОПЕК+ управлять ценами на нефть.

Хотя спрос на нефть также достигнет пика к 2030 году, постоянные инвестиции со стороны производителей нефти, таких как США, приведут к наличию свободных мощностей в объеме более 8 млн баррелей в сутки.

Огромные объемы дополнительной нефти могут свести на нет усилия ОПЕК+ по управлению рынком и наступлению эпохи более низких цен.

"Это не первый случай, когда нефтяные рынки сталкиваются с переизбытком предложения, но одним из важных последствий может стать снижение давления на цены", — сказал Фатих Бироль, директор агентства.

Он добавил, что сочетание замедления спроса и роста предложения может иметь значительные последствия для нефтяных компаний. Глава МЭА отметил, что многим производителям нефти пора пересмотреть свои бизнес-планы.