Экономисты заявили, что миру нужны 134 года для преодоления гендерного неравенства

Эксперты заявили, что 2024 год предлагает миру уникальную возможность ускорить ликвидацию глобального гендерного разрыва, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Всемирный экономический форум (ВЭФ), неправительственная организация, отвечающая за организацию конференции в Давосе, опубликовала ежегодный отчет о глобальном гендерном неравенстве.

Отчет ВЭФ о глобальном гендерном разрыве, публикуемый уже 18 лет, представляет собой ежегодный индекс, измеряющий гендерное равенство в четырех областях: экономическое участие и возможности женщин, уровень образования, здоровье и продолжительность жизни, а также расширение политических прав и возможностей.

На первый взгляд, данные отчета неутешительны. По оценкам ВЭФ, на ликвидацию глобального гендерного разрыва потребуется 134 года (или пять поколений). При этом в прошлом году эксперты заявляли, что для преодоления барьера человечеству нужен 131 год. Однако, по мнению экспертов ВЭФ, 2024 год может изменить ситуацию благодаря серии выборов, запланированных на этот год.

"Мы не можем ждать до 2158 года для достижения паритета: время решительных действий уже пришло", — заявила Саадия Захиди, управляющий директор ВЭФ.

По данным организации, расширение политических прав женщин является ключевой областью, которая может ускорить ликвидацию глобального гендерного разрыва.

"Учитывая, что в 2024 году пройдут более 60 выборов на национальных уровнях, это будет год, когда в голосовании примет участие самое большое количество людей за всю мировую историю.

Увеличение представленности женщин в органах власти может существенно повлиять на сокращение гендерного разрыва", — говорится в докладе.