Эксперты назвали страну, которая может стать новым мировым центром торговли золотом

Всемирный совет по золоту заявил, что в ближайшие годы Сингапур станет мировым центром торговли золотом, так как торговля смещается на восток, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Одной из ключевых причин, почему именно Сингапур станет ведущим центром добычи золота, является рост потребления золота в основных развивающихся экономиках. Близость Сингапура к центральным банкам стран, активно скупающих золото, является еще одним фактором, отметил Шаокай Фань, глава Азиатско-Тихоокеанского направления Всемирного совета по золоту.

"Центр тяжести рынка золота сместился в сторону востока. И Сингапур внезапно оказался той самой потенциальной точкой опоры, которая может обеспечить соблюдение баланса", — сказал Фань.

В настоящее время крупнейшим в мире потребителем золота является Китай, а центральный банк данной страны является крупнейшим покупателем слитков, активно стремясь увеличить свои золотые резервы.

Япония также продемонстрировала устойчивый спрос на золото в 2023 году. Аналогичная картина наблюдается в Южной Корее, где зафиксирован самый высокий спрос за последние два года.

По словам Шаокая Фаня, необходимость создания официального центра золотых резервов становится растущей проблемой для центральных банков по всему миру, особенно на фоне нестабильной геополитической обстановки. Он отметил, что Сингапур может стать жизнеспособной альтернативой Лондону и Нью-Йорку в качестве города, где центробанки хранят золото.