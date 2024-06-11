Глава ЕЦБ рассказала, стоит ли европейцам ожидать еще одного снижения процентной ставки

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард рассказала, стоит ли инвесторам ожидать от ЕЦБ следующего снижения процентной ставки, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Лагард заявила, что, несмотря на недавнее снижение процентной ставки (первое за пять лет), ЕЦБ все еще может выбрать стратегию, согласно которой банк будет как можно дольше удерживать текущую ставку. Она добавила, что снижение ставки на 3,75%, случившееся 6 июня, не означает, что процентная ставка и дальше будет двигаться вниз линейным образом.

"У нас нет заранее определенного пути. Могут быть этапы, на которых мы решим оставить процентную ставку без изменений", — заявила президент ЕЦБ.

На вопрос, означает ли это, что ставки могут оставаться неизменными после нескольких заседаний совета управляющих банка, она ответила, что такой возможности исключать нельзя.

ЕЦБ вызвал удивление аналитиков, снизив ставку, в то время как центробанки США и Великобритании этого не сделали. Экономика еврозоны восстанавливается, но инфляция в последнее время усилилась, а заработная плата все еще растет почти рекордными темпами.