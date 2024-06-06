Канада стала первой страной "Большой семерки", снизившей процентную ставку в 2024 году

Канада стала первой страной "Большой семерки", смягчившей денежно-кредитную политику и снизившей процентную ставку в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Центральный банк Канады снизил базовую ставку до 4,75% на этой неделе. С июля 2023 года канадский центробанк удерживал ставку на уровне 5%. Вероятность снижения ставки трейдеры оценивали в 84%.

"Управляющий совет решил, что денежно-кредитная политика больше не должна быть такой ограничительной. Мы прошли большой путь в борьбе с инфляцией.

Наша уверенность в том, что инфляция продолжит приближаться к целевому показателю в 2%, за последние месяцы возросла", — заявила глава Банка Канады Тифф Маклем.

За последние несколько месяцев экономика Канады ослабла. Рост ВВП в первом квартале составил 1,7%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, предполагавших рост в 2,2%. Уровень безработицы в апреле достиг 6,1%, самого высокого показателя за последние два года. Общая инфляция в апреле составила 2,7% в годовом исчислении.

В "Большую семерку" (G7) входят Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция и Япония. Ожидается, что в 2024 году все страны G7, кроме Японии, испытают на себе снижение процентной ставки.