Европа готовится к первому за пять лет снижению процентной ставки от Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое, как ожидается, произойдет 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Эксперты утверждают, что уровень снижения процентной ставки зависит от многих факторов, в частности от устойчиво высокой инфляции, связанной с быстрым ростом заработной платы. В настоящее время инвесторы внимательно следят за всеми высказываниями президента ЕЦБ Кристин Лагард о будущем денежно-кредитной политики ЕС.

Снижение процентной ставки должно повлиять на европейский рынок жилья, инвестиции в бизнес и потребительские расходы. В прошлом году ЕЦБ поднял базовую ставку по депозитам до рекордных 4%, подавив экономическую активность, чтобы справиться с самым большим ростом цен за поколение.

"Снижение ставок имеет значение. Финансовые рынки хорошо понимают, что это произойдет, и новости о том, что ЕЦБ меняет денежно-кредитную политику, привлекают внимание и внушают оптимизм работающему населению, а также представителям бизнеса", — сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист немецкого банка Berenberg.

Экономика еврозоны уже продемонстрировала признаки восстановления в первом квартале 2024 года, когда ВВП блока вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что положило конец году стагнации.

По словам Шмидинга, скачок роста экономики связан со снижением цен на энергоносители и продукты питания, которые подскочили в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.