Европа готовится к первому за пять лет снижению процентной ставки от Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое, как ожидается, произойдет 6 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Эксперты утверждают, что уровень снижения процентной ставки зависит от многих факторов, в частности от устойчиво высокой инфляции, связанной с быстрым ростом заработной платы. В настоящее время инвесторы внимательно следят за всеми высказываниями президента ЕЦБ Кристин Лагард о будущем денежно-кредитной политики ЕС.
Снижение процентной ставки должно повлиять на европейский рынок жилья, инвестиции в бизнес и потребительские расходы. В прошлом году ЕЦБ поднял базовую ставку по депозитам до рекордных 4%, подавив экономическую активность, чтобы справиться с самым большим ростом цен за поколение.
"Снижение ставок имеет значение. Финансовые рынки хорошо понимают, что это произойдет, и новости о том, что ЕЦБ меняет денежно-кредитную политику, привлекают внимание и внушают оптимизм работающему населению, а также представителям бизнеса", — сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист немецкого банка Berenberg.
Экономика еврозоны уже продемонстрировала признаки восстановления в первом квартале 2024 года, когда ВВП блока вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что положило конец году стагнации.
По словам Шмидинга, скачок роста экономики связан со снижением цен на энергоносители и продукты питания, которые подскочили в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2112567-evropa-gotovitsya-k-pervomu-za-pyat-let-snizheniyu-procentnoy-stavki/