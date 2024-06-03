Джефф Безос продал 1,1 млн акций Amazon ради благотворительности

Джефф Безос продал 1,1 млн акций Amazon и направил эти деньги на финансирование своей сети детских садов, работающих по системе Монтессори, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно отчетам регулирующих органов, Безос продал 431 426 акций 29 мая и 667 260 акций 30 мая. Согласно другой документации, 117 млн долларов, полученные от продажи 30 мая, пойдут на финансирование Day 1 Academies, сети дошкольных учреждений, работающих по методике Монтессори.

Данная сеть детских садов была основана Безосом в 2020 году. В настоящее время представительства Day 1 Academies открыты в Техасе, Вашингтоне, Флориде и нескольких других штатах.

Представитель Джеффа Безоса отказался комментировать данную инвестицию предпринимателя.