Джефф Безос продал 1,1 млн акций Amazon ради благотворительности

Джефф Безос продал 1,1 млн акций Amazon и направил эти деньги на финансирование своей сети детских садов, работающих по системе Монтессори, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Согласно отчетам регулирующих органов, Безос продал 431 426 акций 29 мая и 667 260 акций 30 мая. Согласно другой документации, 117 млн долларов, полученные от продажи 30 мая, пойдут на финансирование Day 1 Academies, сети дошкольных учреждений, работающих по методике Монтессори.
Данная сеть детских садов была основана Безосом в 2020 году. В настоящее время представительства Day 1 Academies открыты в Техасе, Вашингтоне, Флориде и нескольких других штатах.
Представитель Джеффа Безоса отказался комментировать данную инвестицию предпринимателя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2111247-dzheff-bezos-prodal-1-1-mln-akciy-amazon-radi-blagotvoritelnosti/