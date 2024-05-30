Исследователи рассказали, в какой стране продается больше всего контрабандного золота из Африки

Исследователи рынка заявили, что большая часть золота, которое контрабандным путем вывозится из стран Африки, продается на рынке ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Комплексный отчет исследователей рынка Swissaid показал, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим получателем золота, которое контрабандным путем вывозится из стран Африки. Данный отчет отражает растущую обеспокоенность рынка по поводу незаконной торговли драгоценными металлами.

По данным экспертов, около 435 тонн золота на сумму около 31 млрд долларов были экспортированы из Африки в 2022 году. При этом данный товар не был задекларирован. На долю ОАЭ пришлось 93% незадекларированного африканского экспорта, говорится в отчете неправительственной организации. Следующими двумя крупнейшими импортерами были Швейцария и Индия.

После того, как цены на золото достигли рекордного уровня в начале 2024 года, ожидается, что международное сообщество усилит контроль над незаконной добычей полезных ископаемых.

Официальный представитель ОАЭ признал, что существуют опасения по поводу контрабанды золота в Дубай. Он также отметил, что страна ввела новые правила в отношении золота и драгоценных металлов для эффективного снижения этих рисков.

Добыча золота "серыми" старателями была давней проблемой золотодобывающего сектора, но она стала еще более острой после резкого роста цен на металл. В апреле золото достигло рекордных 2400 долларов за унцию. В докладе говорится, что наибольшие объемы незадекларированной добычи золота зафиксированы в Мали, Зимбабве и Кот-д'Ивуаре.